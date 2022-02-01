На Харьковщине двое оккупантов пришли в отдел полиции просить соляру: «Подлили во все отверстия»

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27.02.2022 17:42

В Харьковской области двое российских военнослужащих пришли в отдел полиции просить соляру для своей техники, и были на месте задержаны.

Об этом в Facebook сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла. Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло. И приняли», – написала Венедиктова.

Напомним, что в МВД Украины поступило тысячи звонков от российских матерей, которые хотят выяснить судьбу оккупантов.

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