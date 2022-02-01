В Николаеве взятые в плен российские диверсанты просятся домой – они признали, что приехали убивать мирных граждан

В Николаеве СБУ и Силы территориальной обороны взяли в плен четырех российских оккупантов.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Вот имена и показания российских военнопленных.

1. Дмитрий Науменко, 20 лет, служит в российском городе Камышин (33-й полк в Волгоградской области).

- Мама, прошу, забери меня отсюда, - сказал он.

2. Владислав Лиховидов, 23 года.

- Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой, я не хочу здесь больше находиться, - говорит российский пленный.

3. Рафик Магомед-Керимов, Волгоград.

- Я прошу прощения у жителей Украины, у всех за то, что мы сюда вторглись… Мирные жители гибнут, пацаны, в том числе дети. Стреляют наши. Вся артиллерия бьет по жилым домам. Артиллерия России.

4. Егор Долганов из Волгограда.

- Был сюда незаконно отправлен. Меня подбили свои в голову, украинские медики предоставили мне помощь. Мама, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого.

По данным СБУ, на Николаевщине обезврежена вражеская диверсионно-разведывательная группа РФ. Захватчики пытались пробиться к стратегическим объектам на юге Украины. Всего в Николаевской области уничтожили уже 16 российских диверсионных групп.

В Нацполиции опубликовали еще одно видео с пленными оккупантами из РФ.

Напомним, что ранее в Николаеве Нацгвардия обезвредила российских диверсантов, которые прятались в фурах с маркировкой АТБ. Сейчас устанавливается, идет ли речь об одной и той же ДРГ.