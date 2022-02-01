«Русский корабль, иди нах*й! Можете использовать весла. Слава Украине»: Грузины отказались заправить русский корабль

Старший помощник капитана грузинского судна отказался заправить русский корабль, при этом послав их в уже известном направлении, и посоветовал использовать весла.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграмме советника министра внутренних дел Антон Геращенко.

Пока непонятно, где конкретно встретились два корабля. Полный разговор: