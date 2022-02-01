«Русский корабль, иди нах*й! Можете использовать весла. Слава Украине»: Грузины отказались заправить русский корабль

Старший помощник капитана грузинского судна отказался заправить русский корабль, при этом послав их в уже известном направлении, и посоветовал использовать весла.
Соответствующее видео опубликовано в Телеграмме советника министра внутренних дел Антон Геращенко.
Пока непонятно, где конкретно встретились два корабля. Полный разговор:
Грузины: Вы выглядите, как русские. Вы русские?
Русские: Да, мы с России.
Г.: Ясно, экипаж России. Ребята, мы отказываемся от бункеровки, мы отказываемся снабжать ваш пароход.
Р.: Кто с нами говорит?
Г.: С вами говорит старший помощник капитана из Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход! Русский корабль, иди на х*й! Оккупанты б**!
Р.: Уважаемые, давайте без политики. У нас топливо заканчивается.
Г.: Ну, если у вас топливо заканчивается, то можете использовать весла! Пошли вы на х*й! Слава героям! Слава Украине! Героям слава!