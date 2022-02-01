Мы будем платить нашим военным, которые держат оружие в руках, по 100 тысяч гривен в месяц, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство будет выплачивать украинским военным, которые защищают страну от русских оккупантов, по сто тысяч гривен в месяц.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а за сегодня, за завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но мы должны понимать, что на сегодня это самая важная работа – будь военным, защищать страну. Поэтому, я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военным, которые держат оружие в руках, по 100 тысяч гривен в месяц. Это не для того, чтобы нам говорили спасибо, а для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война.