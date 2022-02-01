Президент Зеленский сообщил, что согласился на переговоры с российской делегацией на реке Припять, но «не очень верит в эту встречу»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласился на переговоры с российской делегацией на реке Припять, но особых надежд на них не возлагает.

Об этом Президент сообщил в ходе своего обращения.

Он сообщил, что пообщался с Лукашенко, объяснил, что не хочет, чтоб в Беларуси стреляли по Украине и присылали свою армию, и он заверил, что этого не произойдет.

— Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня говорил долго и очень предметно. Я пояснил ему невозможность нашего столкновения. Я объяснил, что не хочу, чтоб ракеты, вертолеты, самолеты летели в Украину с Беларуси. Я не хочу, чтоб шли войска в Украину с Беларуси. И он меня заверил в этом. Мое задание, как Президента, защитить наше государство. И вы увидели на протяжении этих жестких дней, как мы это задание выполняем, - сказал Зеленский.

Также он отметил, что не возлагает надежд на переговоры, а свою позицию в них выражает четко – территориальная целостность Украины.

— Александр Лукашенко обратился ко мне, чтоб украинская и российская делегации встретились на речке Припять. Подчеркиваю – без каких-либо условий. Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но, пусть попробуют. Чтоб потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как Президент, не смог остановить войну, когда был, пусть маленький, но шанс. И пока наши парни там, Президент тут, глава Офиса тут, Премьер тут, армия тут, Главнокомандующий тут, мы все будем боронить наше государство и наши границы. Мы с вами должны действовать прагматично, чтоб достичь цели. А наша цель – территориальная целостность. Нашу позицию вы увидели на 100%. Это безусловная защита национальной государственности, - отметил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство будет выплачивать украинским военным, которые защищают страну от русских оккупантов, по сто тысяч гривен в месяц.