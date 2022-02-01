Евросоюз запретил российским самолетам летать над своей территорией и применит санкции против Лукашенко

Евросоюз закрывает воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Российские самолеты не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов.

Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку оружия и техники в Украину, подвергшуюся нападению.

- Мы также усиливаем наши санкции против Кремля, - сказала президент Еврокомиссии. - Мы приветствуем с распростертыми объятиями тех, кому приходится спасаться от путинских бомб. Мы поддерживаем наши восточные государства-члены в приеме и уходе за этими беженцами.

Также в Евросоюзе запретят российские государственные СМИ Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании. Они «больше не смогут распространять свою ложь для оправдания путинской войны».

Кроме того, Еврокомиссия нанесет удар по другому агрессору в этой войне, режиму Лукашенко. Против него применят новый пакет санкций, который ударит по наиболее важным секторам.