Украинец, матрос на яхте российского коррупционера, одного из директоров компании по производству оружия «Ростех», намерено затопил роскошную яхту ценой 7 миллионов евро.

На такой поступок он пошёл, когда увидел вчера попадание российской ракеты в жилой дом в Киев, улица Лобановского, 6 а, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, ссылаясь на статью в испанской газете Ultima Hora.

Сотрудники гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной, которая базируется в порту Адриано, в Кальвиа в прошлую субботу, в 12:35,

Задержанный проработал на яхте «Леди Анастасия» около десяти лет. Ее владельцем является гражданин России Александр Михеев, занимавший должность главы российской вертолетной корпорации, производящей в основном самолеты для военных этой страны. В 2016 году он получил повышение в корпорации, которая продает оружие по всему миру. Сейчас две компании образуют холдинг «Ростех». Все это следует из заявления в суде арестованного украинского моряка.

Украинец пояснил, что владелец яхты отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, где жили мирные жители, ему было очень не по себе.

Он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и пришел в ярость. По этой причине он вернулся на корабль и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, аналогичной той, на которую напали, решил отомстить хозяину, причинив только материальный ущерб, а не личный.

На яхте он открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек. Он приказал трем членам экипажа покинуть корабль, и они начали кричать, что он сошел с ума. Он напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал им, что возьмет на себя полную ответственность. Они пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано.

Когда приехала полиция, моряк сказал им:

– Владелец этого корабля — преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев.

В это воскресенье арестованный предстал перед судом, и судья освободил его.