За четыре дня войны в Украине погибли 16 детей - Ляшко

С 24 февраля на территории Украины в результате обстрелов российских оккупантов погибли 16 детей.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает «Интерфакс».

«Четвертые сутки… круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось», - сказал Ляшко.

Ляшко назвал российских оккупантов террористами, потому что они нарушают законы и обычаи войны.

«Это результаты того, что творит российская армия, которую нельзя назвать армией, поскольку по медикам, по детям, про школам, по детским садам стреляет не армия – стреляют террористы. И я еще раз заявляю: это не армия – это террористы», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали уже более 4,3 тысячи российских оккупантов.