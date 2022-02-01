91% украинцев поддерживает действия Зеленского в войне с Россией, – соцопрос

91% украинцев поддерживают действия Президента Украины Владимира Зеленского во время вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Не поддерживают действия Президента Украины – 6%, затруднились ответить – 3%. С декабря 2021 года поддержка действий Президента Украины выросла в три раза.

Во всех регионах страны наблюдается чрезвычайно высокий уровень поддержки Зеленского: на Западе и в Центре (более 90%), на Востоке и Юге – более 80%.

По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», 70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российских оккупантов, 16% – не уверены.

Уровень веры в собственные вооруженные силы за последнюю неделю существенно вырос. Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений.

Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных Силах – на Западе и в Центре (75-78%). Относительно ниже – на Юге и Востоке (64-66%).

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 26-27 февраля 2022 года.