Сеть «АТБ» опровергла информацию о фурах в Николаеве, в которых прятались оккупанты – в компании назвали это диверсией с нанесением логотипа

Сеть «АТБ» назвали фейковой информацию о фурах в Николаеве, в которых прятались российские оккупанты. По словам компании, у них в наличие нет фур «МАЗ» и предположили, что это была диверсия с нанесением логотипов сети.

Об этом сообщается на странице «АТБ».

Как известно, в МВД Украины сообщили, что в Николаеве Нацгвардия обезвредила российских оккупантов, которые пытались проникнуть в город в фурах АТБ.

«Каналами коммуникации начинают распространять информацию о использовании российскими военными грузовых автомобилей «АТБ» для своего перемещения. В частности, что в Николаеве на КПП были остановлены две фуры, в которых находились российские военные. Во время сражения они были уничтожены. Если свернуть на фото, сделанное на месте, то можно увидеть, что на них фуры МАЗ, в сети АТБ нет ни одной фуры МАЗ. Можем заключить, что это предварительно спланированная диверсия с маскировкой фур под фуры АТБ, с нанесением логотипов сети», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что деятельность транспортных автоколонн сети осуществляется в усиленном режиме. Движение автоколонн находится под постоянным контролем и GPS-мониторингом. Со всеми диспетчерами и водителями организована оперативная коммуникация.