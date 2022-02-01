Турция назвала происходящее в Украине войной и закрывает для российских кораблей Босфор

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вторжение России в Украину является войной и его страна начинает действовать в соответствии с Конвенцией Монтре.

Об этом со сылкой на Hurriyet Daily News сообщает Лига.

- Сначала это было российское нападение, и мы оценивали его с экспертами, военными, юристами. Теперь это переросло в войну. Это не военная операция; это официально военное положение, – цитирует Чавушоглу.

Статья 19 Конвенции Монтре гласит, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства. Но военные суда воюющих государств не имеют права проходить через пролив Босфор и Дарданеллы за определенными исключениями.

В частности, военные корабли, отделенные от своих баз, могут возвратиться на них.

Такое судно не должно участвовать в войне после того, как сказало, что проходит Босфор для возвращения на базу, подчеркнул Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Турция не поддерживает нападение России на Украину и выступает за мирный диалог между воюющими сторонами.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Турция запретила российским военным кораблям проход через пролив Босфор и предоставит гуманитарную помощь Украине.