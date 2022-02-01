Николаевские полицейские, получившие ранения во время боев за оборону города, и семьи погибших срочно нуждаются в финансовой помощи

Пятеро раненых полицейских роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев», которые получили ранения во время вчерашних боев за оборону города, и семьям погибших спецназовцев нуждаются в финансовой помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Николаевской области.

Помочь семьям погибших и раненых полицейских или присоединиться к сбору средств на спецсредства и средства защиты можно через профсоюз Нацполиции.

Реквизиты для помощи:

Получатель платежа:

Наименование организации: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Код получателя: 41602670

Название банка: АО КБ "Приватбанк"

Счет получателя в формате IBAN:

UA 633052990000026003015012919

Валюта: UAN

Назначение платежа: Надання цільової благодійної допомоги співробітникам поліції, поліцейським, членам їхніх сімей та для забезпечення умов їхньої служби та роботи.