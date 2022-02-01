Николаевские полицейские, получившие ранения во время боев за оборону города, и семьи погибших срочно нуждаются в финансовой помощи

Пятеро раненых полицейских роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев», которые получили ранения во время вчерашних боев за оборону города, и семьям погибших спецназовцев нуждаются в финансовой помощи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Николаевской области.
Помочь семьям погибших и раненых полицейских или присоединиться к сбору средств на спецсредства и средства защиты можно через профсоюз Нацполиции.
Реквизиты для помощи:
Получатель платежа:
Наименование организации: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Код получателя: 41602670
Название банка: АО КБ "Приватбанк"
Счет получателя в формате IBAN:
UA 633052990000026003015012919
Валюта: UAN
Назначение платежа: Надання цільової благодійної допомоги співробітникам поліції, поліцейським, членам їхніх сімей та для забезпечення умов їхньої служби та роботи.
«Всех николаевских полицейских я благодарю за отвагу и выдержку. Эти четыре дня доказали, что только объединившись, мы можем стать сильнее», - отметил Шайхет.