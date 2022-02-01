В Первомайске горит бензовоз – есть угроза опрокидывания огня на АЗС, спасатели ликвидируют возгорание

В городе Первомайск пожарные ликвидируют пожар бензовоза.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По предварительной информации автомобиль, который двигался по улице Киевская, перевернулся на бок и произошел разлив топлива с последующим возгоранием на площади ориентировочно 150 кв.м. Существует угроза опрокидывания огня на автозаправочную станцию, расположенную неподалеку.

На месте работают пожарные 23-й государственной пожарно-спасательной части. Дополнительно задействовано отделение местной пожарной охраны Подгородная и автоцистерна воинской части. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Детали происшествия выясняются.