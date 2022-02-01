«Будет еще»: Российская армия в Украине уже потеряла около 4,5 тысяч военнослужащих

По состоянию на 18:00 27 февраля потери российской армии в личном составе составили около 4500 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Уничтожено и повреждено:

– самолетов – 27 единиц (уточняется), – вертолетов – 26 единиц, – танков – около 150, – ББМ – более 700 единиц, – орудий – около 50, – один ЗРК «БУК», 4 РСЗО БМ-21 «Град», 60 -тактического уровня, – корабли, катера – 2 единицы.

«Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», – отметили в Генштабе.

При этом в Генштабе отметили, что Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины; террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках. В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков.

В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке.

В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин.

Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Напомним, что мобильный госпиталь армии РФ в оккупированном Крыму забит ранеными военными, а морг – убитыми.

Еще напомним, что в Минобороны Украины запустили горячую линию для родственников российских солдат «Вернись живым из Украины».