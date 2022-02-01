Российские оккупанты разбомбили николаевский аэропорт

В воскресенье вечером, 27 февраля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаевскому международному аэропорту.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из работников предприятия.

– Как минимум было три попадания. Били точно по взлетной полосе. Затем в районе перрона. По предварительным данным, корректировщик подавал световые сигналы со стороны Матвеевым. Нельзя однозначно сказать, что это было – грады, авиация или баллистические ракеты, запущенные с корабля, – отметил собеседник издания.