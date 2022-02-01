Украинская штурмовая авиация уничтожила колонны вражеской техники на Херсонщине и Черниговщине

Украинские штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны российской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага. Воины Воздушных Сил мужественно дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах.

За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов.

Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской областях и Запорожье. Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса «Bayraktar TB2», нанесший удар по колонне ЗРК «Бук-М1» корректируемой авиационной бомбой.