Российские СМИ выдают подставных людей за украинских пленных – «актеры» сдаются и на Донбассе, и на Змеином

Российские СМИ выдают подставных людей за украинских военнопленных – одни и те же люди якобы сдаются в плен в разных местах Украины.

В одном случае в соцсетях заметили женщину, которая, по данным росТВ, сдалась в плен России и на острове Змеиный, и в Донецкой области. При этом российское ТВ сообщает, что она сдалась «в районе острова Змеиный», хотя сам остров находится далеко от берега. Вероятно, российские пропагандисты с трудом понимают, о чем они говорят.

В другом случае якобы «украинский военнослужащий» также сдался украинской армии и на Змеином, и в Донецкой области.

В третьем случае, по сообщению телеграм-каналов, за пленного украинца Руслана Муренко россияне пытаются выдать жителя Крыма Евгения Малохрено, которого называют алкоголиком и водителем «Камаза».