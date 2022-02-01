На Николаевщине вражеские войска при отступлении забыли танк – работники УЗ его заметили, технику уничтожили наши военные

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28.02.2022 00:34

Российские военные на перегоне «Снигиревка - Николаев» при отступлении забыли танк. Работники «Укрзалізниці» его заметили, технику уничтожили.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

«Только что закончился полуночный селектор руководства Укрзализныци с начальниками дорог. Отчет Одесской железной дороги: Разъезд 44 километра перегон Снигиревка Николаев. Русские забыли танк при отступлении. Путейцы вызвали ЗСУ, танк был уничтожен. На селекторе дано поручение о награждении бдительных сотрудников УЗ», – написал он.

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