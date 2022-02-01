На Николаевщине вражеские войска при отступлении забыли танк – работники УЗ его заметили, технику уничтожили наши военные

Российские военные на перегоне «Снигиревка - Николаев» при отступлении забыли танк. Работники «Укрзалізниці» его заметили, технику уничтожили.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.
«Только что закончился полуночный селектор руководства Укрзализныци с начальниками дорог. Отчет Одесской железной дороги: Разъезд 44 километра перегон Снигиревка Николаев. Русские забыли танк при отступлении. Путейцы вызвали ЗСУ, танк был уничтожен. На селекторе дано поручение о награждении бдительных сотрудников УЗ», – написал он.