Российские оккупанты собираются использовать жителей Херсона как живой щит, - ОГА

Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона как живой щит для захвата украинских городов.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА.
Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил Теробороны планируют в ближайшие дни организовать «эвакуацию» жителей Херсона. Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.
«Поэтому просим не выходить на «эвакуацию». Власти, ВСУ, терроборона, правоохранители не планируют её проводить. Это должны понимать и знать все. Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации», - говорится в сообщении.