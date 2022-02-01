Российские оккупанты собираются использовать жителей Херсона как живой щит, - ОГА

Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона как живой щит для захвата украинских городов.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил Теробороны планируют в ближайшие дни организовать «эвакуацию» жителей Херсона. Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.