Российские оккупанты собираются использовать жителей Херсона как живой щит, - ОГА

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28.02.2022 01:05

Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона как живой щит для захвата украинских городов.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил Теробороны планируют в ближайшие дни организовать «эвакуацию» жителей Херсона. Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.

«Поэтому просим не выходить на «эвакуацию». Власти, ВСУ, терроборона, правоохранители не планируют её проводить. Это должны понимать и знать все. Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации», - говорится в сообщении.

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