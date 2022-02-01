ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ОП предупредили, что кроме Николаева оккупационные войска попробуют захватить Одессу

Уничтоженные танк ВС РФ в Сумской области В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.

Хронология событий 27 февраля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 28 февраля.

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01:09 Украинский шоумен Андрей Данилко заявил, что для окончательного сходства с Гитлером Владимиру Путину осталось только зайти в свой бунекер и застрелиться.

0:41 В центре Купянска на Харьковщине произошел авиаудар в районе моста через реку Оскол. Свидетели говорят, что взрыв произошел 27 февраля около 23:00.

Об этом сообщает «Суспільне Харків».

После серии взрывов, которые продолжались в городе в последние дни, этот мост оставался единственным уцелевшим в Купянске. По нему можно было уехать в сторону Луганской области. В случае если он уничтожен, райцентр будет разделен по реке пополам.

00:31 Советник главы ОП Алексей Арестович дал брифинг по ситуации в Украине. По его словам, оккупационные войска предпримут попытку захвата Одессы.

По его словам, 11 больших десантных кораблей (БДК), которые перевозят комплект приблизительно в батальон, вышли в море и «ищут себе приключения» где-то возле Одессы;

- Они могут попробовать высадить десант, ну, посмотрим, что такое выполнение российскими военными морской десантной операции. И что такое выполнение украинскими военными оборонной противодесантной операции. Я думаю, наши как всегда сделают все лучше, - отметил Арестович.

00:19 В 00:06 с территории Беларуси был зафиксирован вылет ракеты.

00:07 Народный депутат и всемирно известный спортсмен Василий Вирастюк записал видео, в котором поблгодарил ВСУ и всех, кто защищат Украину: «Мы верим в Вас»