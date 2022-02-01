«Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости»: Главнокомандующий ВСУ рассказал, как Россия воюет против Украины

Войска Российской Федерации подло и цинично ведут войну против Украины. От рук российских оккупантов погибли уже 16 детей.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Подходят к концу четвертые сутки нашего сопротивления. Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру. Использует женщин и детей как живой щит. Гатит тяжелым вооружением по жилым объектам. В ад войны посылает срочников. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей. С начала открытой вооруженной агрессии от рук оккупанта уже погибли 16 детей. Мы этого никогда не простим!» – заявил Залужный.