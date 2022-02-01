«Я оружие все выкинул и сдался в плен»: Опубликованы новые показания российских оккупантов

Взятый в плен российский рядовой Георгий Григорян заявил, что сдался ВСУ после того как подбили его боевую машину пехоты.

Об этом сообщает Telegram-канал советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Пленному 22 года, он служит в воинской части №91706 – 102-й мотострелковый полк в Ростовской области. Он говорит, что сначала с сослуживцами ехали на учения.

- После этого нам сказали ехать на границу с Украиной. Забрали телефоны и мы приехали сюда. БМП подбили, я оружие все выкинул и сдался в плен, - говорит Григорян. - С украинским народом воевать хотите? – спросил у него допращивающий. - Никак нет. - Ждут родители? - Так точно. Родители, не волнуйтесь, все нормально.

А в Харькове в плен взяли россиянина Рината Лужкова из 70-го отдельного отряда специального назначения из Псковской области. Он утверждает, что ехал на совместные учения, а в Украину его завезли обманом.