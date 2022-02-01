Андрей Данилко посоветовал Путину повторить судьбу Гитлера – застрелиться в бункере

Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, считает, что Владимиру Путину для полного подобия с Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины.

Об этом сообщают «Украинская правда» и телеканал «Киев».

- Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище». Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь? Если он такая пародистка, Путин – посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – да ты, конечно, уже в учебниках, Путин! Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х…й! – говорит Данилко.

По мнению Данилко, Путин – сумасшедший человек. Артист признался, что виделся с президентом РФ на закрытой вечеринке в 2004 году: