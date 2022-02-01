Лукашенко благодаря референдуму получил почти пожизненное правление, в Беларуси могут разместить ядерное оружие РФ

За поправки в конституцию Беларуси на референдуме проголосовали 65,16% граждан.

Об этом сообщает «УНИАН».

Помимо разнообразной мишуры, которая призвана частично отвлечь внимание от того, ради чего этот референдум затевался, ключевые пункты такие:

- проект исключает привлечение экс-президента к ответственности за действия, совершённые в рамках исполнения полномочий, он обладает неприкосновенностью;

- прекративший исполнение полномочий президент сможет стать пожизненным членом Совета Республики; иными словами, он будет сохранять контроль над следующим президентом;

- лидер оппозиции Светлана Тихановская не сможет участвовать в президентских выборах: поправки включают запрет на участие в выборах лиц, когда-либо имевших иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране;

- реформа позволит избираться Лукашенко еще дважды, по аналогии с российским диктатором;

- из документа исчез пункт о безъядерном и нейтральном статусе государства. Вместо него – формулировка «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». Иными словами, Путин может при желании разместить в Беларуси ядерное оружие.