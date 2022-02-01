Глава военной администрации Ким рассказал о ситуации в Николаеве и мерах против оккупантов

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким полагает, что вероятность нападения оккупантов на Николаев этой ночью снизилась. Виталий Ким считает, что оккупанты ранее могли дать ложный сигнал о наступлении или же сменить направление атаки.
Об этом он сообщил в Telegram.
- Ожидание хуже самой драки. Есть два варианта. Либо они очень хитрые – они выдвинулись, остановились и легли спать, а мы их ждём. Второй вариант – они развернулись в другую сторону, что хуже. Мы сейчас будем менять патрули. И готовить определенные меры, чтобы будить оккупантов, если они вдруг спят в это время. Так нечестно, когда мы их ждём, а они там спят, - говорит Ким.