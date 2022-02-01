Украинцев из Французского иностранного легиона отпустят в полной боевой экипировке для защиты Родины

Украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку», – говорится в сообщении.

Президент также сообщил, что Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев.

Напомним, что МИД пригласил иностранцев вступить в ряды Интернационального легиона территориальной обороны Украины.