Пентагон ответил Путину на угрозы ядерным оружием: «Способны защитить себя, союзников и партнеров».

В Пентагоне в ответ на угрозы президента России Владимира Путина ядерным оружием ответили, что способны «защитить себя, союзников и партнеров».

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Официальные лица США не сомневаются в сообщениях о том, что Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

По словам чиновника из Пентагона, это ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

В Пентагоне считают, что это эскалация, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной.

«Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания», — сказал чиновник.

Что касается ситуации на Украине, чиновник сказал, что примерно две трети российских сил, дислоцированных вдоль границы, в настоящее время находятся внутри Украины, что больше, чем за последние 24 часа, когда примерно половина этих сил находилась на территории Украины.

По словам чиновника, украинцы оказывают упорное сопротивление вторжению российских войск, добавив, что ни один крупный город на территории Украины еще не захвачен.

«Мы считаем, что их продвижение было замедлено как сопротивлением украинцев, которые весьма творчески подошли к поиску способов атаковать колонны, так и, во-вторых, нехваткой топлива и проблемами со снабжением, которые у них были», — сказал чиновник.

Нехватка логистики была особенно острой в районе Харькова, который находится на северо-востоке Украины.

По словам представителя Пентагона, США и НАТО продолжают оказывать Украине летальную и нелетальную помощь.