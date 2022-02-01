Российские оппозиционеры создали Антивоенный Комитет России для борьбы с агрессивной диктатурой Путина

Российские общественные деятели 27 февраля создали Антивоенный Комитет России.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Создатели комитета обратились с заявлением к международному сообществу.

«24 февраля 2022 года российское руководство во главе с Владимиром Путиным развязало агрессивную войну против Украины», – констатируют авторы документа.

Они отмечают, что «в глазах всего мира – это военное преступление совершено от лица всей страны, всех россиян».

«Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. Чудовищность совершенного преступления не оставляет возможности промолчать или проявить пассивное несогласие», – заявляют инициаторы создания Антивоенного Комитета России.

Они также подчеркивают:

«Для выросших на идеалах освобождения мира от нацизма людей захватническая война – самое страшное и постыдное явление. Непротивление такой войне является пособничеством. А противодействие – единственно возможной и достойной линией поведения».

«Есть четкая разница, – напоминают члены комитета, – между россиянами – недобровольными участниками путинских авантюр – и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии. Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения – разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России – должны быть названы военными преступниками. Каждый из них в отдельности и все они вместе должны понести наказание за содеянное. Для совершенных ими преступлений не существует сроков давности и им должно быть воздано по заслугам, сколько бы долго миру и их жертвам ни пришлось этого ждать».

Антивоенный комитет России обращается к правительствам мира с требованием занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права.

«Антивоенный комитет обращается ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий», – заявляют авторы заявления.

Документ подписали Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев, Юрий Пивоваров, Евгений Киселев, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Гудков, Борис Зимин, Евгений Чичваркин и Виктор Шендерович.