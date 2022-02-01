В Сумах двое железнодорожников заманили российский БТР в тупик и без оружия пленили двух оккупантов

В Сумах двое железнодорожников без оружия захватили российский БТР.

Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко.

Начальник станции «Сумы-Товарная» Артем Киселёв и начальник станции «Басы» Руслан Аристархов во время обхода колеи увидели, как на «Сумы-Товарная» заезжает бронетранспортёр. Из кабины вылез один из русских захватчиков и спросил направление движения.

Железнодорожники сориентировались и указали ему путь в тупик за повышенной колеёй. Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и сдале теробороне. Двоих задержали, ещё двое сбежали. Их ищут.

«Укрзалізниця» наградит героев-железнодорожников.

Напомним, как на Николаевщине вражеские войска при отступлении забыли танк – работники УЗ его заметили, технику уничтожили наши военные.