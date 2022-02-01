Уже более 5,3 тысяч российских военнослужащих погибли в Украине

В Украине по состоянию на утро 28 февраля российская армия потеряла около 5300 своих военнослужащих. Данные продолжают уточнять.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также российская армия несет потери в технике:

– Самолеты – 29; – Вертолеты – 29 – Танки – 191; – Боевые бронированные машины – 816; – Орудия – 74; – ЗРК «БУК» - 1, РСЗО БМ-21 «Град» - 21; – Автомобильная техника – 291; – Цистерны – 60; – БПЛА оперативно-тактического уровня – 3; – Корабли/катера – 2; – Средства ПВО – 5.

Напомним, что по состоянию на вечер 27 февраля сообщалось о потерях 4,5 тысяч военнослужащих РФ.

Еще напомним, что в Минобороны Украины запустили горячую линию для родственников российских солдат «Вернись живым из Украины».