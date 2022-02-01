Уже более 5,3 тысяч российских военнослужащих погибли в Украине

В Украине по состоянию на утро 28 февраля российская армия потеряла около 5300 своих военнослужащих. Данные продолжают уточнять.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Также российская армия несет потери в технике:
– Самолеты – 29;
– Вертолеты – 29
– Танки – 191;
– Боевые бронированные машины – 816;
– Орудия – 74;
– ЗРК «БУК» - 1, РСЗО БМ-21 «Град» - 21;
– Автомобильная техника – 291;
– Цистерны – 60;
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
– Корабли/катера – 2;
– Средства ПВО – 5.
Напомним, что по состоянию на вечер 27 февраля сообщалось о потерях 4,5 тысяч военнослужащих РФ.
Еще напомним, что в Минобороны Украины запустили горячую линию для родственников российских солдат «Вернись живым из Украины».