Уже более 5,3 тысяч российских военнослужащих погибли в Украине

прочтения: 3956
28.02.2022 10:04

В Украине по состоянию на утро 28 февраля российская армия потеряла около 5300 своих военнослужащих. Данные продолжают уточнять.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также российская армия несет потери в технике:

– Самолеты – 29;

– Вертолеты – 29

– Танки – 191;

– Боевые бронированные машины – 816;

– Орудия – 74;

– ЗРК «БУК» - 1, РСЗО БМ-21 «Град» - 21;

– Автомобильная техника – 291;

– Цистерны – 60;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

– Корабли/катера – 2;

– Средства ПВО – 5.

Напомним, что по состоянию на вечер 27 февраля сообщалось о потерях 4,5 тысяч военнослужащих РФ.

Еще напомним, что в Минобороны Украины запустили горячую линию для родственников российских солдат «Вернись живым из Украины».

    Фотофакт