В Николаеве нет проблем с подачей воды и тепла, мусор вскоре вывезут

В Николаеве по состоянию на утро 28 февраля в сфере ЖКХ нет критических проблем.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
«Николаевводоканал» работает в штатном режиме. Вода есть. Перебоев в работе «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской ТЭЦ» нет. Тепло подаётся. Мусор вывезем. Работники «Коммунтранса» готовы», – отметил мэр.
Также вскоре должны свести мосты.
Кроме того в мэрии сейчас работают над тем, чтобы помочь людям, чьи дома пострадали во время обстрелов.
«Стекло, пленка – всем будем обеспечивать», – отметил он.