Зеленский решил отменить арест для людей с опытом боевых действий, если они готовы защищать Украину от России

Президент Украины Владимир Зеленский решил выпустить из-под стражи людей с боевым опытом, если они готовы защищать нашу страну от России.

Об этом он сказал во время обращения 28 февраля.

– Каждый, кто может принять участие в борьбе с оккупантами, должен это делать. Поэтому было принято решение – непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий – украинцы с реальным боевым опытом – будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей – участников АТО снимаются все санкции. Ключевое сейчас – оборона. Когда я шел в Президенты, я говорил, что каждый из нас – Президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит.