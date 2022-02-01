«Мы это заслужили»: Президент обратился к ЕС немедленно предоставить Украине членство по спецпроцедуре

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно предоставить Украине членство в этом образовании.

Об этом он сказал во время обращения 28 февраля.

– Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим крепко, нам выпало столько, сколько многом народам не выпадало и за десятки лет. Нам долго говорили, что украинцы в чем-то не такие, в чем-то не правильные, что должны десятилетиями выполнять так называемые «домашние задания». Из-за этого мы честно не замечали на что мы с вами реально способны . А вот сейчас себя проявили на полную. И это вдохновляет каждого. В каждой беседе с нашими партнерами я слышу большое уважение. Украинцы показали миру кем мы являемся. И Россия показала какой она стала. Просто вдумайтесь, в этот день, час российского вторжения всего за четверо суток российских обстрелов погибли 16 украинских детей, 45 деток ранены. Каждое преступление, каждый обстрел, который оккупанты совершают против нас объединяет нас и наших партнеров все больше. Россия не верила в солидарную и мощную реакцию. Но украинцы сменили эту историю. Евросоюз решил поставлять нам оружие. Мы благодарны. Вчера я говорил с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии, и мы обсудил общие шаги. Европейцы поняли, что наши солдаты борются за наше государство, а значит и за всю Европу, за мир. За мир для всех стран ЕС, за жизнь детей, за равноправие, за демократию, – отметил Президент.

Он заявил, что Евросоюз должен представить Украине членство по специальной процедуре.

– И это дает нам полное право сделать следующее. Мы обращаемся к ЕС относительно немедленно присоединения Украины за новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель – быть вместе со всеми европейцами. И главное – быть равными. Я уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что все это возможно, – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил западных партнеров за поддержку, а граждан РФ призвал прекращать войну.