«Мы это заслужили»: Президент обратился к ЕС немедленно предоставить Украине членство по спецпроцедуре

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно предоставить Украине членство в этом образовании.
Об этом он сказал во время обращения 28 февраля.
– Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим крепко, нам выпало столько, сколько многом народам не выпадало и за десятки лет. Нам долго говорили, что украинцы в чем-то не такие, в чем-то не правильные, что должны десятилетиями выполнять так называемые «домашние задания». Из-за этого мы честно не замечали на что мы с вами реально способны . А вот сейчас себя проявили на полную. И это вдохновляет каждого. В каждой беседе с нашими партнерами я слышу большое уважение. Украинцы показали миру кем мы являемся. И Россия показала какой она стала. Просто вдумайтесь, в этот день, час российского вторжения всего за четверо суток российских обстрелов погибли 16 украинских детей, 45 деток ранены. Каждое преступление, каждый обстрел, который оккупанты совершают против нас объединяет нас и наших партнеров все больше. Россия не верила в солидарную и мощную реакцию. Но украинцы сменили эту историю. Евросоюз решил поставлять нам оружие. Мы благодарны. Вчера я говорил с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии, и мы обсудил общие шаги. Европейцы поняли, что наши солдаты борются за наше государство, а значит и за всю Европу, за мир. За мир для всех стран ЕС, за жизнь детей, за равноправие, за демократию, – отметил Президент.
Он заявил, что Евросоюз должен представить Украине членство по специальной процедуре.
– И это дает нам полное право сделать следующее. Мы обращаемся к ЕС относительно немедленно присоединения Украины за новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель – быть вместе со всеми европейцами. И главное – быть равными. Я уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что все это возможно, – подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил западных партнеров за поддержку, а граждан РФ призвал прекращать войну.
– Вчера я говорил с президентами Португалии, Литвы, Эммануэлем Макроном, президентом Франции, президентом Польши Анджеем Дудой. Я особенно признателен Анджею за наш плодотворный труд. Говорил с премьер-министрами Бельгии, Испании, Великобритании и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Поддержка нашей антивоенной коалиции безусловна и беспрецедентна. Европа закрыла небо для всех русских самолетов. Глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями. Посмотрим, чем закончится эта неделя для российской валюты – какой будет падение рубля. Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, будто война прошла по их территории. Зачем все это вам? Российским матерям, русским учителям, русским предпринимателям, просто обычным людям. Зачем? Уже четыре с половиной тысячи русских солдат убиты. Ради чего вы все сюда пришли? Ради чего колонны вашей бронетехники идут против нас? Из нашего Крыма. Из Ялты, Евпатории, Судака, Симферополя... Это не названия военных лагерей для танкистов. Еще раз: четыре с половиной тысячи убитых российских оккупантов. Кидайте вашу технику. И уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни. Уходите. Каждый час мы посвящаем усилению нашего государства, - подытожил он.