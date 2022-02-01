В Николаеве люди продолжают ловить мародеров и приматывать их к деревьям

В Николаеве на проспекте Мира в районе площади Победы в понедельник, 28 февраля, местные жители поймали двоих мародеров.

Об этом на своей странице в Facebook Ирина Ткаченко.

«Только вышла по делам из дома и натолкнулась на мародеров. Это один к столпу привязанный, а других ищут. Им водочки захотелось(((. Сссуки! Кому война, а кому родная мать», – написала она.

Как рассказал «Преступности.НЕТ» один из местных жителей, двое мужчин ночью разбили окно и забрались в ресторан «Подкова», где обнаружили элитный алкоголь.

- Они напились и отрубились прямо на месте преступления. Здесь их и нашли утром бдительные граждане. Ошалевших с похмелья воришек выволокли на улицу, надавали «пилюлей» и по традиции примотали упаковочной пленкой к «позорному столбу», в качестве которого в этот раз выступило дерево, - рассказал местный житель.

После их передали прибывшим сотрудникам полиции и представителям теробороны.

Напомним, что вечером 27 февраля в Николаеве местные жители, не дожидаясь полиции, поймали мародера, сняли с него штаны и примотали к столбу.