Во время обстрелов Николаева среди мирного населения ранили 6 человек

В лечебных заведениях Николаева находятся шесть раненных гражданских человек, которые пострадали от российских оккупантов 26 февраля.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

По ее словам, медики за сутки провели около 40 операций. Также Шамрай отметила, что благодаря волонтерам в николаевских больницах есть все необходимые медикаменты, продукты питания и материалы.

- Самый сложный период у нас был позавчера (26 февраля), когда десятки раненных одновременно поступали в медицинские учреждения. Всем была оказана помощь. На утро в лечебных учреждениях находятся 6 гражданских раненых. Что касается военных, я считаю, эту информацию я давать не могу. Хочу сказать, что все военные, которые поступают в наши лечебные учреждения, получают медицинскую помощь в полном объеме, получают все необходимое лечение. Больницы Николаева обеспечены всеми необходимыми медикаментами, перевязочными материалами, продуктами питания, средствами ухода. Я хочу поблагодарить волонтеров. Такого сплочения я не видела за всю свою жизнь, - рассказала она.

Напомним, что ранее мы опубликовали фото как выглядит проспект Центральный в Николаеве после боя с российскими САУ вечером 26 февраля.