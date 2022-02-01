«Остановились и вернулись»: Губернатор Ким рассказал, что наступление колонны российских войск вчера на Николаев сорвали ВВС

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что по колонне техники российской армии, которая в воскресенье, 27 февраля, поздно вечером выдвинулась в сторону Николаева, ВСУ нанесли удар.

Об этом он рассказал во время своего видеообращения.

- Боевая ситуация у нас меняется. Вчера по колонне, когда она к нам вышла, был нанесен удар двумя единицами, одну сбили, а другая достигла цели и противник лишился большой колонны снабжения. У них не было, с чем идти (топливо, - ПН), они остановились и вернулись. Это подтверждает то, что там стоят без бензина четыре единицы. Но ситуация такая, что нашим удалось остановить колонну, которая шла на нас, - отметил Ким.