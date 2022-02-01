На Харьковщине провели спецоперацию – руководство города Пивденное задержали за госизмену

Мэр Пивденного Брюханов В Харьковской области ВСУ провели спецоперацию и задержали по подозрению в госизмене мэра города Пивденное Брюханова, его заместителя, главу местного райотдела полиции и участкового инспектора.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.