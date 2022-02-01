На Харьковщине провели спецоперацию – руководство города Пивденное задержали за госизмену

В Харьковской области ВСУ провели спецоперацию и задержали по подозрению в госизмене мэра города Пивденное Брюханова, его заместителя, главу местного райотдела полиции и участкового инспектора.
Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.
«Сегодня прошла спецоперация военных. Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные на деле предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: «Расстреливать будут на месте», - сообщил Синегубов.