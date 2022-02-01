Также напомним, как летом 2020 года в здании Николаевского облсовета праворадикалы забросали яйцами представителей «ОПЗЖ», среди них был и Невенчанный. Ранее в здании мэрии «свободовец» попытался облить зелёнкой депутата облсовета Невенчанного.