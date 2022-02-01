Депутаты Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» приняли решение исключить Максима Невенчанного из партии и фракции.

Об этом на Facebook-странице сообщила депутатка Елизавета Трищанович.

По словам депутатов, такое решение они приняли из-за постоянных провокаторских действий Невенчанного, который также выступает на стороне войны.

Решение поддержало 12 депутатов.

«Нам не по пути с людьми, выступающими на стороне войны, а не стороне мира. Нам не по пути с провокаторами, которые своими действиями сеют ненависть и горе в Николаеве и Украине. Максим Невенчанный исключён из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете. Также принято решение исключить его из партии», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что этот депутат неоднократно выражал поддержку РФ и пытался провоцировать конфликты.

К примеру, через день после нападения России на Украину он написал подобный пост.

Также один из последних его постов.

Кроме того, напомним, как Невенчанный, поздравил горожан с Новым 2021-годом скриншотом с видео-поздравления президента России Владимира Путина. После чего попал в базу сайта «Миротворец».

Также напомним, как летом 2020 года в здании Николаевского облсовета праворадикалы забросали яйцами представителей «ОПЗЖ», среди них был и Невенчанный. Ранее в здании мэрии «свободовец» попытался облить зелёнкой депутата облсовета Невенчанного.

Также 9 мая 2018 года депутату Николаевского областного совета Максиму Невенчанному от пророссийской партии «Украинский выбор» кто-то сунул в лицо фаллоимитатор.