Украинские пограничники и морпехи с острова Змеиный остались в живых, - ВМС Украины

В ВМС Украины сообщили, что остались в живых морские пехотинцы и пограничники, взятые в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.

Об этом сообщается на Facebook-странице украинских ВМС.

«Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними все хорошо!» - отмечено в сообщении.

Морпехи на Змеином смело дважды отразили нападение российских оккупантов. За неимением боекомплекта они не смогли продолжить защиту острова.

Оккупанты полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны. Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу.

26 февраля, получив информацию, что на острове Змеиный среди украинских защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно «Сапфир» для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились отправиться священники Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне.