«Не стоит волноваться, криминал не заполнит улицы»: Генпрокурор разъяснила, кого могут отпустить из тюрьмы для обороны Украины

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова разъяснила информацию об освобождении из-под стражи некоторых узников для участия в защите государства. Это никак не повлияет на криминогенную ситуацию в стране.

Об этом она сообщила в Facebook.

Как известно, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил выпустить из-под стражи людей с боевым опытом, если они готовы защищать нашу страну от России.

«Первое – это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Просто человеческим языком говоря, населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на «день открытой двери» тоже. Каждый из освобжденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 14-15 годах. Все они ярые противники «русского мира», а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и механизмы контроля за ними», – говорит Венедиктова.

Генпрокур отметила, что в стране достаточно военнослужащих – за два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, половина – резервисты терробороны. Однако защищать Родину – это не только обязанность, но и право.

«И когда стоит вопрос о сохранении государственности и дальнейшей судьбе страны, мы считаем, что оступившиеся, но желающие помочь защитить родную землю, заслужили этот шанс. К тому же мы убеждены, что основная задача пенитенциарной системы – не наказание, а исправление», – считает Генпрокурор.

Также Венедиктова сообщила, что украинская армия еще нуждается в материальной поддержке, поэтому прокуроры всех уровней по всей стране принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ и Нацгвардии техники и вооружения, а также горючего, изъятых в ходе расследования уголовных производств. Уже передано более 10 тысяч тонн горючего, бронетехнику и оружие.