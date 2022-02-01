Российский владелец НГЗ заявил, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис»

Олигарх из РФ Олег Дерипаска заявил, что война России против Украины отразится на финансах всех россиян.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подъём банковской ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному Центральным банком на дату проведения расчётов) – это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев».

«Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», - написал он.

Напомним, что российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины.