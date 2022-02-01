«Русский военный корабль, иди нах*й»: В Николаеве установили билборд с «посланием» для русских оккупантов

В Николаеве установили рекламную конструкцию для оккупантов из РФ с известной фразой по всей Украине, которая сейчас также распространяется по всему миру.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Просто чтобы эти орки знали, куда идти», - говорится в сообщении.

Как известно, 25 февраля оккупанты из РФ напали на остров Змеиный. Корабль орков подошел к острову и обратился к нашим пограничникам со словами: «Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар».

— Русский военный корабль, иди нах*й!, — ответили отважные украинские пограничники.

После чего остров накрыли из артиллерии кораблей, а потом при помощи истребителей. Связь с отрядом оборвалась. При этом 28 февраля в ВМС Украины сообщили, что остались в живых морские пехотинцы и пограничники, взятые в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.

С тех пор эти слова стали символом борьбы. Теперь все украинцы распространяют эту фразу, в том числе и печатая на билбордах.

В частности, по состоянию на 28 февраля, десятки билбордов с этой надписью появилось на территории нашего государства.