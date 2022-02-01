«Уделите внимание, выставите дежурство»: Губернатор Ким сообщил, что оккупанты планируют повредить вышки мобильной связи

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким попросил местных жителей выставить дежурство возле вышек мобильной связи.

Об этом он сказал в своем обращении.

Ким отметил, что ВСУ зафиксировали количество техники, которая движется в сторону Николаева, таким образом, подчеркнув, что загружать линии и сообщать слухи о двигающейся технике не нужно.

— 12:25-12:50 шла техника через мост в нашу сторону: БМП – 28 штук, МСТ – 6, заправщик – 32, ЗРК – 1, танк – 1, БМ – 9, БТР – 5, тент – 24, БМД – 2, тент со сцепкой – 4, тент с кухней – 1… 130 штук. То есть, собираются идти к нам, мы их ждем, мы их пересчитали, каждую встретим. И плюс 100 через Зеленовку. То есть, у нас есть данные о передвижениях четкие, в количестве штук. Спасибо, что вы участвуете, но не надо, - сказал Ким.

При этом, он попросил помощи выставить дежурства над вышками мобильной связи.

— Есть информация, что враг хочет поглушить наши вышки связи местные, но это дорого ракетами, скорее всего нехорошие люди будут лазить, пытаться минировать, отрезать провода и так далее. У меня нет карт этих вышек, но то, кто живет в городе, где там на крыше рядом стоит, все знают, просьба – уделите внимание, выставите дежурство, если будете видеть, вызовите службу, в полицию позвоните. Вышки сегодня надо позащищать, - сообщил Ким.

Напомним, ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким призвал николаевцев не верить «каким-то записям», где якобы его голос, либо же «очевидцы» сообщают о готовящемся наступлении на область.