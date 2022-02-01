«Все хотят жить в мирной стране и выгнать россиян»: Ким рассказал, как николаевцы сплотились перед оккупантами

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о том, как Николаев готовится к обороне от российских оккупантов.

Об этом он сказал в эфире ТСН.

- Если в смысле ожидания – патриотично, если в военном – не могу сказать, готовимся отражать атаку врага. Сейчас полгорода работает над защитными сооружениями. Территориальная оборона полностью укомплектована, сейчас проходит инструктаж и будет вместе с ВСУ выходить вперед. Кроме того, я подписал распоряжение по созданию областной варты, которая будет охранять город. Мы освободим оборону, чтобы она смогла воевать. Примером поддерживаю, только так и можно делать. Свои примером, как Президент Владимир Зеленский показал, как нужно относиться, что делать, мы идем за ним.

- Есть факты, когда забирают автомобили, выгружают, но это не российские солдаты, это ДРГ, российские солдаты – 18-летние пацаны, которые не знают, зачем они приехали, их люди с палками выгоняют из сел, они бросают все и убегают. Что они могут отобрать?