«Все хотят жить в мирной стране и выгнать россиян»: Ким рассказал, как николаевцы сплотились перед оккупантами

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о том, как Николаев готовится к обороне от российских оккупантов.
Об этом он сказал в эфире ТСН.
- Если в смысле ожидания – патриотично, если в военном – не могу сказать, готовимся отражать атаку врага. Сейчас полгорода работает над защитными сооружениями. Территориальная оборона полностью укомплектована, сейчас проходит инструктаж и будет вместе с ВСУ выходить вперед. Кроме того, я подписал распоряжение по созданию областной варты, которая будет охранять город. Мы освободим оборону, чтобы она смогла воевать. Примером поддерживаю, только так и можно делать. Свои примером, как Президент Владимир Зеленский показал, как нужно относиться, что делать, мы идем за ним.
- Есть факты, когда забирают автомобили, выгружают, но это не российские солдаты, это ДРГ, российские солдаты – 18-летние пацаны, которые не знают, зачем они приехали, их люди с палками выгоняют из сел, они бросают все и убегают. Что они могут отобрать?
- Настолько все хотят жить в мирной стране, выгнать россиян, помогают моментально. Мы сейчас формируем и обеспечиваем не только территориальную оборону, но и ВСУ, и полиции помогаем – радиотехникой, транспортом, логистикой, и горючим. Все помогают, из-за границы звонят, спрашивают, чем помочь, я говорю, что нужно физическое присутствие. Государство обеспечивает, спрашивает, в чем проблема. У нас дефицит времени, каждый день меняется обстановка, получаем новые задачи: или противник делает что-то, что нам нужны дроны и так далее, нам не хватает времени. Мы дадим достойный отпор, - сказал Ким.