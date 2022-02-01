В Николаеве погибли военком Корабельного района Бачков и активист Янцен

В Николаеве 27 февраля погиб военный комиссар Корабельного района, полковник Виталий Бачков.

Об этом сообщает «Корабелов.Инфо».

Виталий Бачков Александр Янцен

Стрельба произошла на улице, недалеко от здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Точные обстоятельства гибели Бачкова неизвестны. По словам очевидцев, он стал стрелять в воздух, чтобы остановить автомобиль, после этого в его сторону выстрелили.

- Военный стрелял в воздух – останавливал машины, которые двигались в сторону Балабановки, а кто не разворачивался – он останавливал автоматной очередью в воздух, - говорит свидетельница.

По информации «Преступности.НЕТ», Бачкова убили во время перестрелки с вражеской ДРГ.

Также сообщается о гибели Александра Янцена, активиста и военнослужащего запаса, который занимался защитой Николаева.