В Николаеве погибли военком Корабельного района Бачков и активист Янцен

В Николаеве 27 февраля погиб военный комиссар Корабельного района, полковник Виталий Бачков.
Об этом сообщает «Корабелов.Инфо».
Стрельба произошла на улице, недалеко от здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Точные обстоятельства гибели Бачкова неизвестны. По словам очевидцев, он стал стрелять в воздух, чтобы остановить автомобиль, после этого в его сторону выстрелили.
- Военный стрелял в воздух – останавливал машины, которые двигались в сторону Балабановки, а кто не разворачивался – он останавливал автоматной очередью в воздух, - говорит свидетельница.
По информации «Преступности.НЕТ», Бачкова убили во время перестрелки с вражеской ДРГ.
Также сообщается о гибели Александра Янцена, активиста и военнослужащего запаса, который занимался защитой Николаева.
«Семью отправил в бомбоубежище, а сам рванул на помощь защитникам Украины. Вечером в субботу, 26 февраля, Янцен перестал выходить на связь с родными. Тело Александра с огнестрельным ранением было обнаружено недалеко от остановки общественного транспорта «Янтарная». Предварительно, активист погиб в результате перестрелки», - пишет издание.