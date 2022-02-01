Российские оккупанты формируют колонну техники в направлении Николаева: «Мы каждого встретим»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты формируют колонну техники на Николаев, но сегодня, скорее всего, не успеют.

Об этом он сообщил в своем обращении.

Он отметил, что у оккупантов нет топлива, поэтому они только будут заправляться.

— Формируется колонна в направлении к нам, около тысячи машин, но из-за того, что у них нет топлива, они сейчас довозят, заправляются, я не думаю, что они успеют. Но, думаю, они сейчас услышат и будут успевать. Не знаю, наверное, сегодня не будет, может завтра начнут. Но мы готовимся отражать, а они готовятся нападать. Информация по технике у нас есть, сколько ее. Мы каждую встретим, - сказал Ким.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким попросил местных жителей выставить дежурство возле вышек мобильной связи.