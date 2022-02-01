На Николаевщине полицейские задержали мародера, который обчистил магазин техники

В Вознесенске 28 февраля полицейские задержали мародера.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Оперативники Вознесенского районного управления полиции получили информацию о том, что неизвестный похитил сотовую технику из неработающего магазина.

По записям камер видеонаблюдения полицейские вычислили злоумышленника, установили его личность и задержали 43-летнего мародера.

По словам мужчины, в Вознесенск он прибыл из Херсонской области примерно 7 месяцев назад на заработки, а сегодня решил воспользоваться отсутствием работников магазина, открыл витрины, откуда и похитил мобильные телефоны. Телефоны правоохранители изъяли и вернут владельцу.

Напомним, как в Николаеве люди продолжают ловить мародеров и приматывать их к деревьям.