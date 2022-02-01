Завершился первый раунд переговоров Украины и России – их собираются продолжить в ближайшие дни

Первый раунд переговоров Украины и России завершился. Переговоры продолжались около шести часов.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».

Участники переговоров возвращаются в столицы своих стран для обсуждения результатов переговоров. Договорились также о следующем раунде переговоров.

- Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили возможности имплементации в логистические решения стороны уезжают для консультации в свои столицы. Стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на котором эти темы получат конкретную практику развития, - отметил Подоляк.

Глава делегации РФ Мединский сказал, что следующая встреча украинской и российской делегаций пройдёт на белорусско-польской границе в ближайшие дни.