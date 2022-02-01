Верховная Рада попросит ООН развернуть миссию миротворцев в Украине

Верховная Рада просит немедленно развернуть операцию ООН по поддержанию мира на территории Украины по решению Совбеза ООН.

Об этом сообщили в Верховной Раде.

Все руководители парламентских фракций и групп Верховной Рады требуют лишить Россию места постоянного члена Совета Безопасности ООН и вообще исключить ее из ООН и всех специальных учреждений.

Также в ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, находящегося на территории нашего государства.