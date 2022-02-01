Губернатор Ким сообщил, что в Николаев идут оккупанты по двум направлениям – в городе объявлена воздушная тревога

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаев по двум направлениям идут российские оккупанты.

Об этом он сообщил в своем обращении.

— Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают, большая колонна, по двум направлениям на подходе. Мужикам всем, готовьтесь, становитесь к оружию, будем палить их чем угодно. Они трусливые, видят сопротивление – сразу убегают. Сегодня встречаем, всем хорошей ночи. Выходите, мужики, давайте им наваляем! – написал Виталий Ким.

Также в городе объявлена воздушная тревога.